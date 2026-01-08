MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mitglieder des Jugendklubs Jahnsbach laden für Sonntag zur Skiwanderung ein.
Mitglieder des Jugendklubs Jahnsbach laden für Sonntag zur Skiwanderung ein. Bild: Symbolfoto Willnow/dpa
Mitglieder des Jugendklubs Jahnsbach laden für Sonntag zur Skiwanderung ein.
Mitglieder des Jugendklubs Jahnsbach laden für Sonntag zur Skiwanderung ein. Bild: Symbolfoto Willnow/dpa
Annaberg
Speckfettbemmen locken Teilnehmer der Skiwanderung im Erzgebirge
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Rund um den Mühlteich“ heißt es am Sonntagnachmittag. Doch es geht noch einige Kilometer weiter.

Ihre Skiwanderung „Rund um den Mühlteich“ haben die Mitglieder des Jugendklubs Jahnsbach in den vergangenen Tagen vorbereitet. Treff ist am Sonntag, 13.30 Uhr am Sportheim Jahnsbach. Eingeweihte wissen: Zugegebenermaßen ist es traditionell keine Wanderung um den Mühlteich. Denn der ist gerade mal 500 Meter entfernt. Für die Teilnehmer geht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:25 Uhr
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
06.11.2025
2 min.
Gospelchor im Erzgebirge feiert Jubiläum
Der Gospelchor Jahnsbach feiert Jubiläum und gibt am Wochenende zwei Konzerte.
Seit 25 Jahren steht das Ensemble aus Jahnsbach auf der Bühne. Anlässlich des Jubiläums geben die Musiker am Wochenende zwei Konzerte.
Thomas Lesch
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
10.12.2025
1 min.
Die wohl verrückteste Weihnachtsmannparade im Erzgebirge
Für Sonntag ist die fünfte Auflage des Rupprich-Hopp in Thum geplant.
In dieser Erzgebirgsstadt kommt nicht nur ein Weihnachtsmann mit der Simme, sondern womöglich mehr als 40. Warum Sie dieses Zweitakt-Schauspiel am dritten Advent nicht verpassen sollten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel