Spendenlauf am Fichtelberg

Der Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz lädt für den 13. Juni zu einer Benefizveranstaltung nach Oberwiesenthal ein. Gutes getan werden kann aber auch von zu Hause aus.

Gutes tun – für andere und sich selbst –, genau darum geht es am 13. Juni ab 16 Uhr in Oberwiesenthal. Der Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz richtet zum 14. Mal seinen Benefizlauf in Oberwiesenthal aus. Unter der Schirmherrschaft der einheimischen Skisprunglegende Jens Weißflog können kleine und große Teilnehmer am Fuße des...