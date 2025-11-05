Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Spiel und Spaß ganz oben in Sachsen: Neues Projekt auf dem Fichtelberg löst Befürchtungen aus

Auf der Wiese links neben der Aussichtsplattform auf dem Fichtelberg soll ein Spielgerät errichtet werden. Die Fläche wird auch als Startbereich für die FIS-Rennstrecke benötigt.
Auf der Wiese links neben der Aussichtsplattform auf dem Fichtelberg soll ein Spielgerät errichtet werden. Die Fläche wird auch als Startbereich für die FIS-Rennstrecke benötigt.
Auf der Wiese links neben der Aussichtsplattform auf dem Fichtelberg soll ein Spielgerät errichtet werden. Die Fläche wird auch als Startbereich für die FIS-Rennstrecke benötigt.
Auf der Wiese links neben der Aussichtsplattform auf dem Fichtelberg soll ein Spielgerät errichtet werden. Die Fläche wird auch als Startbereich für die FIS-Rennstrecke benötigt.
Annaberg
Spiel und Spaß ganz oben in Sachsen: Neues Projekt auf dem Fichtelberg löst Befürchtungen aus
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neuen Eigentümer des Fichtelberghauses wollen auf dem Gipfel ein besonderes Spielgerät errichten lassen. Als der Plan bekannt wird, kommt Kritik besonders aus einem Sportverein. Warum?

Auf dem Fichtelberg gibt es viel zu sehen. Falls gute Fernsicht herrscht. Viel zu erleben gibt es abseits des Skibetriebs auf dem Gipfel aber nicht. Schon gar nicht für Kinder. Einen Sommer lang stand 2024 zumindest ein Bungee-Trampolin neben der Friedensglocke. Nun wollen die neuen Eigentümer des Fichtelberghauses für eine längerfristige...
