Die Stadt Geyer hofft auf Zuschüsse für ein Millionenprojekt.
Die Stadt Geyer hofft auf Zuschüsse für ein Millionenprojekt.
Annaberg
„Sport-Milliarde“: Stadt im Erzgebirge plant Millionenprojekt
Redakteur
Von Annett Honscha
Die Stadt Geyer hofft auf Zuschüsse für die Modernisierung eines Vereinsgebäudes. Auch ein neuer Kunstrasenplatz für den Fußball-Nachwuchs könnte entstehen. Was noch angestrebt wird.

Die Stadt Geyer plant ein Millionenprojekt für eine ihrer Sportstätten. Allerdings funktioniert das laut Bürgermeister Dirk Trommer (CDU) nur, wenn Geld aus der sogenannten „Sportmilliarde“ des Bundes bewilligt wird. Es wurde ein Förderantrag eingereicht.
