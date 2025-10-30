Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ronny Küttner/photoron
Annaberg
Stadt im Erzgebirge begrüßt Neuankömmlinge
Von Ronny Küttner und Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oberwiesenthal freut sich über Nachwuchs. Vom Bürgermeister gab es dazu ein gleichermaßen kuscheliges wie wärmendes Geschenk.

Im Familienzentrum Oberwiesenthal sind am Mittwoch von Bürgermeister Jens Benedict Neuankömmlinge in Deutschlands höchstgelegener Stadt begrüßt worden. Im Zeitraum November 2024 bis September 2025 wurden insgesamt sieben Oberwiesenthaler geboren, fünf Mädchen und zwei Jungen. Zu den Neuzugängen gehört die drei Monate alte Elsie Luisa, die...
