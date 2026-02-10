Stadt im Erzgebirge bekommt erste Packstation: Welcher Standort geplant ist

Annaberg
In Geyer soll zusätzlich zu einer Postfiliale eine Packstation installiert werden. Die Fläche dafür liegt nicht weit weg von Einkaufsmärkten.
Die Stadt Geyer soll zusätzlich zu einer Postfiliale am Altmarkt eine Packstation bekommen. An einer solchen können Kunden laut DHL Pakete und Päckchen unabhängig von Öffnungszeiten abholen und verschicken.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.