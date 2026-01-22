MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bürgerpreisträger Volker Kies (r.) – hier mit Thums Bürgermeister Thomas Mauersberger.
Bürgerpreisträger Volker Kies (r.) – hier mit Thums Bürgermeister Thomas Mauersberger. Bild: K. Drechsel/Stadt
Bürgermeister Thomas Mauersberger (l.) überreichte auch Uwe Hoppe einen Bürgerpreis.
Bürgermeister Thomas Mauersberger (l.) überreichte auch Uwe Hoppe einen Bürgerpreis. Bild: Kirsten Drechsel/Stadtverwaltung
Gisela Harnisch engagiert sich seit Jahren mit ganzem Herzen im Ortsteil Jahnsbach.
Gisela Harnisch engagiert sich seit Jahren mit ganzem Herzen im Ortsteil Jahnsbach. Bild: Kirsten Drechsel/Stadtverwaltung
Bürgerpreisträger Volker Kies (r.) – hier mit Thums Bürgermeister Thomas Mauersberger.
Bürgerpreisträger Volker Kies (r.) – hier mit Thums Bürgermeister Thomas Mauersberger. Bild: K. Drechsel/Stadt
Bürgermeister Thomas Mauersberger (l.) überreichte auch Uwe Hoppe einen Bürgerpreis.
Bürgermeister Thomas Mauersberger (l.) überreichte auch Uwe Hoppe einen Bürgerpreis. Bild: Kirsten Drechsel/Stadtverwaltung
Gisela Harnisch engagiert sich seit Jahren mit ganzem Herzen im Ortsteil Jahnsbach.
Gisela Harnisch engagiert sich seit Jahren mit ganzem Herzen im Ortsteil Jahnsbach. Bild: Kirsten Drechsel/Stadtverwaltung
Annaberg
Stadt im Erzgebirge ehrt drei Helden des Alltags
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie packen einfach an und sie kümmern sich um andere. Sie sorgen für Unterhaltung und sie pflegen Traditionen. Deshalb sind sie nun Bürgerpreisträger von Thum.

Die Bürgerpreisträger von Thum für das Jahr 2025 stehen fest. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Stadt herausragendes ehrenamtliches Engagement und Bürgermeister Thomas Mauersberger (CDU) zufolge Menschen, „die nicht im Rampenlicht stehen wollen, ohne die vieles in unserer Stadt aber nicht möglich wäre“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
3 min.
Aus vorerst wird dauerhaft: Stadtrat im Erzgebirge hebt Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung auf
In Thum bleibt die Straßenbeleuchtung nun wieder die ganze Nacht über an.
Seit Kurzem haben die Straßenlampen in Thum auch zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens wieder geleuchtet. Ob das längerfristig gilt, war noch offen. Nun gibt es eine Entscheidung.
Kjell Riedel
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
09.01.2026
2 min.
Jugendtreff im Erzgebirge: Auf spannenden Wettstreit folgt stiller Genuss
Wie hier die Kulturkneipe „Kaffeesatz“ in Chemnitz wird am Sonntag die „Erreichbar“ in Thum zum Silent Book Club.
In die „Erreichbar“ in Thum zieht am Sonntag Ruhe ein. Das liegt an einem besonderen Club. Erst jüngst flogen in der einstigen Schwimmbadgaststätte noch die Pfeile.
Kjell Riedel
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
Mehr Artikel