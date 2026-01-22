Stadt im Erzgebirge ehrt drei Helden des Alltags

Sie packen einfach an und sie kümmern sich um andere. Sie sorgen für Unterhaltung und sie pflegen Traditionen. Deshalb sind sie nun Bürgerpreisträger von Thum.

Die Bürgerpreisträger von Thum für das Jahr 2025 stehen fest. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Stadt herausragendes ehrenamtliches Engagement und Bürgermeister Thomas Mauersberger (CDU) zufolge Menschen, „die nicht im Rampenlicht stehen wollen, ohne die vieles in unserer Stadt aber nicht möglich wäre“. Die Bürgerpreisträger von Thum für das Jahr 2025 stehen fest. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Stadt herausragendes ehrenamtliches Engagement und Bürgermeister Thomas Mauersberger (CDU) zufolge Menschen, „die nicht im Rampenlicht stehen wollen, ohne die vieles in unserer Stadt aber nicht möglich wäre“.