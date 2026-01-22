Stadt im Erzgebirge ehrt drei Helden des Alltags

Annaberg
Sie packen einfach an und sie kümmern sich um andere. Sie sorgen für Unterhaltung und sie pflegen Traditionen. Deshalb sind sie nun Bürgerpreisträger von Thum.
Die Bürgerpreisträger von Thum für das Jahr 2025 stehen fest. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Stadt herausragendes ehrenamtliches Engagement und Bürgermeister Thomas Mauersberger (CDU) zufolge Menschen, „die nicht im Rampenlicht stehen wollen, ohne die vieles in unserer Stadt aber nicht möglich wäre“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.