Stadt im Erzgebirge erfüllt Jugendlichen einen Wunsch

Im Finanzplan von Elterlein sind extra 10.000 Euro für Jugendprojekte vorgesehen. Nun ist die Entscheidung gefallen, wofür das Geld ausgegeben wird. Dabei wurden auch Befürchtungen laut.

Gute Nachricht für junge Leute in Elterlein: Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, was mit den im Finanzplan der Kommune vorgesehenen 10.000 Euro für Jugendprojekte passieren soll. In der Diskussion darüber gab es allerdings auch kritische Töne.