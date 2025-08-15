Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sandra Sywall macht sich mit anderen für den Elterleiner Nachwuchs stark.
Sandra Sywall macht sich mit anderen für den Elterleiner Nachwuchs stark. Bild: Robby Schubert/Archiv
Sandra Sywall macht sich mit anderen für den Elterleiner Nachwuchs stark.
Sandra Sywall macht sich mit anderen für den Elterleiner Nachwuchs stark. Bild: Robby Schubert/Archiv
Annaberg
Stadt im Erzgebirge erfüllt Jugendlichen einen Wunsch
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Finanzplan von Elterlein sind extra 10.000 Euro für Jugendprojekte vorgesehen. Nun ist die Entscheidung gefallen, wofür das Geld ausgegeben wird. Dabei wurden auch Befürchtungen laut.

Gute Nachricht für junge Leute in Elterlein: Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, was mit den im Finanzplan der Kommune vorgesehenen 10.000 Euro für Jugendprojekte passieren soll. In der Diskussion darüber gab es allerdings auch kritische Töne.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
25.07.2025
3 min.
In einstiges Armenhaus im Erzgebirge wird jetzt viel Geld gesteckt
Ortsvorsteher Frank von Jagemann liegt das Dorfgemeinschaftshaus besonders am Herzen.
Das Gebäude wurde vor mehr als 150 Jahren errichtet, war später auch Gemeindeamt von Schwarzbach. Und noch immer ist es eines der wichtigsten Häuser im Dorf. Was nun damit geschieht.
Kjell Riedel
23.07.2025
5 min.
„Es grenzt an Unfähigkeit, die nur schwer zu ertragen ist“ – Ärger um Breitbandausbau im Erzgebirge
Breitbandausbau im Schwarzbacher Weg in Elterlein. Eine von zahlreichen Baustellen dieser Art in der Stadt und ihren Ortsteilen.
Der Erzgebirgskreis will in der hiesigen Region für schnelles Internet sorgen. Seit 2024 wird in den ersten beiden Ausbaugebieten gebaut. Das bringt offenbar einige Probleme mit sich.
Kjell Riedel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel