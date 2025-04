Stadt im Erzgebirge knüpft Verbindungen nach Südamerika

Ehrenfriedersdorf bekommt eine neue Partnerstadt: Zu Burgkunstadt in Bayern und Podborany in Tschechien kommt nun als dritte Kommune Estrela in Brasilien dazu.

Einstimmig war der Beschluss, den die Mitglieder des Stadtrates von Ehrenfriedersdorf in ihrer jüngsten Stadtratssitzung im Rathaus gefasst haben: Die Bergstadt geht mit der brasilianischen Stadt Estrela eine Städtepartnerschaft ein. Einstimmig war der Beschluss, den die Mitglieder des Stadtrates von Ehrenfriedersdorf in ihrer jüngsten Stadtratssitzung im Rathaus gefasst haben: Die Bergstadt geht mit der brasilianischen Stadt Estrela eine Städtepartnerschaft ein.