Stadt im Erzgebirge löst Problemfall

Die Turnhalle an der Grundschule hat den Elterleinern in den vergangenen Jahren reichlich Kopfzerbrechen bereitet. Wegen ihres immer schlechteren Zustands. Nun tut sich was.

Die Elterleiner stehen kurz davor, einen echten Problemfall zu lösen: Über viele Jahre hinweg hat ihnen der zunehmende Verfall der Turnhalle an der Grundschule Kopfzerbrechen bereitet. Eine Sanierung aus eigenen Kräften war nicht drin – und Fördermittel lange nicht in Sicht. Doch nun ist alles bereit, und über die Sommerferien soll die...