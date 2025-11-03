Stadt im Erzgebirge vergibt Seniorenpreis

Der Seniorenbeirat von Annaberg-Buchholz hat zwei ältere Menschen für ihr jahrzehntelanges Engagement geehrt. Die Verleihung fand inzwischen zum dritten Mal statt.

In Annaberg-Buchholz sind zwei Personen für ihr jahrzehntelanges Engagement geehrt worden. Der Seniorenbeirat der Stadt verlieh die diesjährigen Seniorenpreise an Christa Petras und Bernd Schreiter. „Zwei Menschen, die sich seit Kindheitstagen kennen und deren Lebenswege von einem gemeinsamen Grundgedanken geprägt sind: dem Dienst an der... In Annaberg-Buchholz sind zwei Personen für ihr jahrzehntelanges Engagement geehrt worden. Der Seniorenbeirat der Stadt verlieh die diesjährigen Seniorenpreise an Christa Petras und Bernd Schreiter. „Zwei Menschen, die sich seit Kindheitstagen kennen und deren Lebenswege von einem gemeinsamen Grundgedanken geprägt sind: dem Dienst an der...