Stadt im Erzgebirge wendet sich an junge Einwohner

In Thum läuft gerade eine Umfrage. Sie soll sowohl der Stadtverwaltung als auch den jungen Leuten helfen.

Die Stadt Thum intensiviert ihre Bemühungen, Kinder und Jugendliche stärker ins städtische Leben einzubinden. Dazu gehört es, den Nachwuchs besser zu hören – mit seinen Ideen und seinen Sorgen. Ein weiterer Schritt in diese Richtung war jüngst die Wahl des ersten Kinderbürgermeisters. Dieses Amt hat nun die elf Jahre alte Gymnasiastin...