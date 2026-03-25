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Mit der „Erreichbar“ gibt es seit einiger Zeit einen Jugendtreff in Thum.
Mit der „Erreichbar“ gibt es seit einiger Zeit einen Jugendtreff in Thum. Foto: Sebastian Paul/Archiv
Mit der „Erreichbar“ gibt es seit einiger Zeit einen Jugendtreff in Thum.
Mit der „Erreichbar“ gibt es seit einiger Zeit einen Jugendtreff in Thum. Foto: Sebastian Paul/Archiv
Annaberg
Stadt im Erzgebirge wendet sich an junge Einwohner
Redakteur
Von Kjell Riedel
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In Thum läuft gerade eine Umfrage. Sie soll sowohl der Stadtverwaltung als auch den jungen Leuten helfen.

Die Stadt Thum intensiviert ihre Bemühungen, Kinder und Jugendliche stärker ins städtische Leben einzubinden. Dazu gehört es, den Nachwuchs besser zu hören – mit seinen Ideen und seinen Sorgen. Ein weiterer Schritt in diese Richtung war jüngst die Wahl des ersten Kinderbürgermeisters. Dieses Amt hat nun die elf Jahre alte Gymnasiastin...
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