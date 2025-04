Stadt im Erzgebirge will sich von Grund und Boden trennen

In Thum und den Ortsteilen Jahnsbach und Herold gibt es ungenutzte kommunale Grundstücke. Was die Stadt damit vorhat.

Die Stadt Thum will einige kommunale Flächen offensiver vermarkten. Vor allem, weil diese für eine Wohnbebauung geeignet sind. Um den Verkauf anzukurbeln, sollen an insgesamt fünf Grundstücken in Thum sowie in den Ortsteilen Herold und Jahnsbach Informationstafeln mit Preisen aufgestellt werden, um potenzielle Interessenten auf die...