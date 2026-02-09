Stadtbibliothek im Erzgebirge ruft Kinder und Erwachsene zur Puzzlewoche auf

Annaberg
Die Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz öffnet ihre Türen zur Puzzlewoche. Von Abenteuern in Vulkantiefen bis zu kleinen Siebenschläfern. Welche Rätsel warten auf Besucher?
Die Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz ruft vom 10. bis 14. Februar zur Puzzlewoche auf. Im Veranstaltungsraum können Kinder, Familien und Erwachsene während der Öffnungszeiten puzzeln und Geschichten entdecken. Das Angebot reicht vom Adventure-Puzzle „In den Tiefen des Vulkans“ für Kinder ab 8 Jahren bis zu Story-Puzzles „Der kleine...
