Das Bürgerzentrum im Annaberger Rathaus bleibt am 3. Januar geschlossen.
Das Bürgerzentrum im Annaberger Rathaus bleibt am 3. Januar geschlossen. Bild: Daxecker/Stadtverwaltung
Annaberg
Stadtverwaltung und Bürgerzentrum im Erzgebirge geben Schließtage im Januar bekannt
Redakteur
Von Holk Dohle
In Annaberg-Buchholz öffnet die Stadtverwaltung am 2. Januar 2026 nicht. Das Bürgerzentrum bleibt am 3. Januar geschlossen. Weitere Details sind bekannt.

Die Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz bleibt am Freitag, 2. Januar 2026, geschlossen. Das Bürgerzentrum ist am Samstag, 3. Januar 2026, ebenfalls nicht erreichbar. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ein Ersatztermin für das Bürgerzentrum ist am Samstag, 10. Januar 2026, von 9 bis 12 Uhr vorgesehen. Die Einrichtung bietet eine...
