Stanzformen-Hersteller investiert knappe Million Euro im Erzgebirge: Riesenfreude noch aus anderem Grund

Annaberg
Ein neuer Laser soll bald die Fertigung im Werk der Marbach-Gruppe in Geyer ergänzen. Zum Team gehören seit Kurzem auch drei Auszubildende. Warum das ein Glücksfall ist.
Im Dezember soll es auf dem Gelände des erzgebirgischen Werks der Marbach-Gruppe in Geyer noch mal knifflig werden. Spielt das Wetter mit, wird dann per Kran ein neuer Laser für die Fertigung, eine große Maschine, ins Gebäude gehoben. „Er wird aus Italien zu uns transportiert“, sagt Betriebsleiterin Ines Kretzschmann. Für den Einbau...
