Startschuss für Millionenprojekt im Erzgebirge

Annaberg
Der Brandschutz stellt die Kreisstadt in den nächsten Jahren vor große finanzielle Herausforderungen. Geplant ist ein neues Depot an einem anderen Standort. Warum der Entscheidung eine lange Diskussion vorausging.
Es ist eines der größten Projekte der nächsten Jahre in Annaberg-Buchholz. Im Stadtteil Buchholz soll das alte Feuerwehrdepot einem Neubau an einem anderen Standort weichen. Eine große finanzielle Herausforderung, mit der sich in der Kreisstadt noch mindestens bis Ende 2027 beschäftigt wird. Für das voraussichtlich 6,5 Millionen Euro teure...
