Vier von fünf Depots in der Kreisstadt entsprechen nicht mehr den Vorschriften. Eins soll neu gebaut werden.
Bild: Küttner
Annaberg
Startschuss für Millionenprojekt im Erzgebirge
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Brandschutz stellt die Kreisstadt in den nächsten Jahren vor große finanzielle Herausforderungen. Geplant ist ein neues Depot an einem anderen Standort. Warum der Entscheidung eine lange Diskussion vorausging.

Es ist eines der größten Projekte der nächsten Jahre in Annaberg-Buchholz. Im Stadtteil Buchholz soll das alte Feuerwehrdepot einem Neubau an einem anderen Standort weichen. Eine große finanzielle Herausforderung, mit der sich in der Kreisstadt noch mindestens bis Ende 2027 beschäftigt wird. Für das voraussichtlich 6,5 Millionen Euro teure...
