Regionale Nachrichten und News
  • Statt Lichterfahrt im Erzgebirge: „Einmal im Jahr sind wir nicht einfach nur die blöden Lkw-Fahrer auf der Straße“

Christopher Dietrich liebt die Weihnachtszeit. Beim Schmücken des Lkws für „Lichterglanz“ hat er einige Ideen.
Christopher Dietrich liebt die Weihnachtszeit. Beim Schmücken des Lkws für „Lichterglanz“ hat er einige Ideen. Bild: Sebastian Paul
Christopher Dietrich liebt die Weihnachtszeit. Beim Schmücken des Lkws für „Lichterglanz“ hat er einige Ideen.
Christopher Dietrich liebt die Weihnachtszeit. Beim Schmücken des Lkws für „Lichterglanz“ hat er einige Ideen. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Statt Lichterfahrt im Erzgebirge: „Einmal im Jahr sind wir nicht einfach nur die blöden Lkw-Fahrer auf der Straße“
Redakteur
Von Katrin Kablau
Ein Scheibenberger tüftelt an einem Hingucker zum „Lichterglanz“ am Sonnabend auf dem Annaberger Kätplatz. Noch hält der Berufskraftfahrer Details geheim.

Christopher Dietrich hat „ziemlich was Großes vor“. Das jedenfalls sagt der Chef des Kipperfahrers, der mitten in den „Lichterglanz“-Vorbereitungen steckt – wie andere seiner Fahrer auch. Am Sonnabend wird es die zweite Auflage der Veranstaltung auf dem Annaberger Kätplatz geben – einer Veranstaltung, von der vor einem Jahr Familien...
