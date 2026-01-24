Steigfellmetzelei im Erzgebirge: Die ersten Bilder vom Extrem-Event am Fichtelberg

Annaberg
Zum fünften Mal steigt an diesem Sonnabend einer der wohl spektakulärsten Wettbewerbe für Skitourengeher in Sachsen. Bis in die Nacht hinein dauert die Quälerei. „Freie Presse“ ist mit dabei.
Punkt 17 Uhr ist an diesem Sonnabend in Oberwiesenthal der Startschuss zur fünften Auflage der Steigfellmetzelei gefallen. 101 Teilnehmer rannten zu ihren Skiern und machten sich auf diesen auf, den Gipfel des Fichtelbergs zu bezwingen. Und zwar von unten nach oben.
