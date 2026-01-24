MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Team der mehr als 50 Helfer gehören unter anderem (links) Elisabeth Stürmer aus Dresden, Mareike Böhm aus Chemnitz sowie Robert Menzel aus Oberwiesenthal.
Zum Team der mehr als 50 Helfer gehören unter anderem (links) Elisabeth Stürmer aus Dresden, Mareike Böhm aus Chemnitz sowie Robert Menzel aus Oberwiesenthal. Bild: Kjell Riedel
Zum Team der mehr als 50 Helfer gehören unter anderem (links) Elisabeth Stürmer aus Dresden, Mareike Böhm aus Chemnitz sowie Robert Menzel aus Oberwiesenthal.
Zum Team der mehr als 50 Helfer gehören unter anderem (links) Elisabeth Stürmer aus Dresden, Mareike Böhm aus Chemnitz sowie Robert Menzel aus Oberwiesenthal. Bild: Kjell Riedel
 18 Bilder
Annaberg
Steigfellmetzelei im Erzgebirge: Die ersten Bilder vom Extrem-Event am Fichtelberg
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum fünften Mal steigt an diesem Sonnabend einer der wohl spektakulärsten Wettbewerbe für Skitourengeher in Sachsen. Bis in die Nacht hinein dauert die Quälerei. „Freie Presse“ ist mit dabei.

Punkt 17 Uhr ist an diesem Sonnabend in Oberwiesenthal der Startschuss zur fünften Auflage der Steigfellmetzelei gefallen. 101 Teilnehmer rannten zu ihren Skiern und machten sich auf diesen auf, den Gipfel des Fichtelbergs zu bezwingen. Und zwar von unten nach oben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
16:00 Uhr
1 min.
Kulturhauptstadt ein Jahr später: OB feiert nicht in Chemnitz, sondern in Oulu
Die Toripolliisi-Statue, die einen Schutzpolizisten darstellt, steht vor der Markthalle in Oulu. Die Statue ist ein Wahrzeichen der Stadt.
Sven Schulze hat das Wochenende in Finnland verbracht. Im Norden wurde das Kulturhauptstadtjahr eröffnet. Wer noch mit dabei war.
Denise Märkisch
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
17.01.2026
4 min.
Neujahrsempfang in Hainichen: Das sind die schönsten Bilder aus dem „Goldenen Löwen“
 19 Bilder
Das „Flying Buffet“ hat sich bewährt: Mitarbeiter der Stadtverwaltung boten wieder Häppchen und Schnittchen vom Tablett. Seit Donnerstag arbeiteten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Schüler der Friedrich-Gottlob-Keller-Oberschule am Empfang und der Essensversorgung.
Zwischen Weltpolitik, Bauplänen und Babyboom: Die Bilder vom Neujahrsempfang im „Goldenen Löwen“ zeigen, was Hainichen 2026 erwartet.
Manuel Niemann
Mehr Artikel