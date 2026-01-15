Sternsinger zu Gast im Landratsamt Erzgebirgskreis: Kleine Könige gegen Kinderarbeit

Das Dreikönigssingen steht 2026 unter dem Motto „Schule statt Fabrik“ und ist die weltweit größte Solidaritätsaktion unter Beteiligung von Kindern.

Traditioneller Besuch im Landratsamt: Die Sternsinger der katholischen Pfarrei Annaberg-Buchholz brachten am 13. Januar den Segen in das Dienstgebäude an der Paulus-Jenisius-Straße. Landrat Rico Anton und die Belegschaft empfingen die Gruppe im Atrium. Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Schule statt Fabrik –...