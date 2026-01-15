MENÜ
Die Sternsinger besuchten dieses Jahr wieder das Landratsamt Erzgebirgskreis. Bild: Patrick Seeger/dpa
Die Sternsinger besuchten dieses Jahr wieder das Landratsamt Erzgebirgskreis. Bild: Patrick Seeger/dpa
Annaberg
Sternsinger zu Gast im Landratsamt Erzgebirgskreis: Kleine Könige gegen Kinderarbeit
Von Luisa Ederle
Das Dreikönigssingen steht 2026 unter dem Motto „Schule statt Fabrik“ und ist die weltweit größte Solidaritätsaktion unter Beteiligung von Kindern.

Traditioneller Besuch im Landratsamt: Die Sternsinger der katholischen Pfarrei Annaberg-Buchholz brachten am 13. Januar den Segen in das Dienstgebäude an der Paulus-Jenisius-Straße. Landrat Rico Anton und die Belegschaft empfingen die Gruppe im Atrium. Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Schule statt Fabrik –...
