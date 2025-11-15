Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unter der Leitung von Christian Ahner (links) führen die Kantoreien Stollberg und Beierfeld das vierteilige Requiem auf.
Unter der Leitung von Christian Ahner (links) führen die Kantoreien Stollberg und Beierfeld das vierteilige Requiem auf. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Unter der Leitung von Christian Ahner (links) führen die Kantoreien Stollberg und Beierfeld das vierteilige Requiem auf.
Unter der Leitung von Christian Ahner (links) führen die Kantoreien Stollberg und Beierfeld das vierteilige Requiem auf. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Annaberg
Stille Zeit? Rock-Messe im Erzgebirge lädt zum Innehalten ein
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem zeitgenössischen Requiem mit Rockmelodien wollen zwei Kantoreien zum Gedenken und Innehalten einladen. Die erste Aufführung findet am Volkstrauertag in Thum statt.

Es sind die stillen Tage, die aktuell bevorstehen. Begonnen mit dem am Sonntag anstehenden Volkstrauertag über den Buß- und Bettag am Mittwoch bis hin zum Toten- oder Ewigkeitssonntag am 23. November. Die Tage sollen zur Einkehr und zum Gedenken an die Verstorbenen einladen. Laute Musik, Tanzveranstaltungen oder Feiern sind dabei nicht gern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
09.11.2025
3 min.
Komplett ausverkauft: Erster Erzgebirgskrimi auf der Bühne feiert Premiere
Eine Schlüsselszene beim diesjährigen Theaterstück des Dramatischen Vereins Thum: der Moment, als der totgeglaubte Bankdirektor durch die Tür tritt.
Mit einer zweieinhalbstündigen Kriminalkomödie haben die Schauspieler des Dramatischen Vereins Thum jetzt Premiere gefeiert. Nach dem Stück hieß es von Besuchern: „So gelacht haben wir schon lang nicht mehr.“
Robby Schubert
24.10.2025
4 min.
Ein Erzgebirgskrimi auf der Bühne? Theaterverein im Erzgebirge feiert 150. Jubiläum
Für das neue zweistündige Stück des Dramatischen Vereins Thum wird aktuell geprobt.
Mit einer Kriminalkomödie begeht der Dramatische Verein Thum sein 150-jähriges Bestehen. Doch eigentlich ist der Verein erst 27 Jahre alt. Wie passt das zusammen?
Robby Schubert
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
19:54 Uhr
2 min.
Thüringer HC feiert klaren Heimsieg
Rikke Hoffbeck Petersen und die Bundesliga-Handballerinen des Thüringer HC ließen TuS Metzingen keine Chance.
Im letzten Bundesligaspiel vor der WM zeigen die Thüringer Handballerinnen gegen Metzingen einen dominanten Auftritt. Schon zur Pause führen sie deutlich.
Mehr Artikel