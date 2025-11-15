Stille Zeit? Rock-Messe im Erzgebirge lädt zum Innehalten ein

Annaberg
Mit einem zeitgenössischen Requiem mit Rockmelodien wollen zwei Kantoreien zum Gedenken und Innehalten einladen. Die erste Aufführung findet am Volkstrauertag in Thum statt.
Es sind die stillen Tage, die aktuell bevorstehen. Begonnen mit dem am Sonntag anstehenden Volkstrauertag über den Buß- und Bettag am Mittwoch bis hin zum Toten- oder Ewigkeitssonntag am 23. November. Die Tage sollen zur Einkehr und zum Gedenken an die Verstorbenen einladen. Laute Musik, Tanzveranstaltungen oder Feiern sind dabei nicht gern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.