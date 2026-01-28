Straße im Erzgebirge bekommt neuen Namen – auf Wunsch von Schülern

Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz ist nun offiziell umbenannt. Damit wurde ein Fehler korrigiert. Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt sein können.

Es ist offiziell. Im Beisein von Schülern der Förderschule „Christian Felix Weiße“ hat die ebenfalls nach dem Vertreter der Aufklärung benannte Straße in Annaberg am Mittwoch einen neuen Namen bekommen. Die Stadt ließ die Straßenschilder austauschen. Die Felix-Weise-Straße heißt jetzt Felix-Weiße-Straße. Auf den Schreibfehler... Es ist offiziell. Im Beisein von Schülern der Förderschule „Christian Felix Weiße“ hat die ebenfalls nach dem Vertreter der Aufklärung benannte Straße in Annaberg am Mittwoch einen neuen Namen bekommen. Die Stadt ließ die Straßenschilder austauschen. Die Felix-Weise-Straße heißt jetzt Felix-Weiße-Straße. Auf den Schreibfehler...