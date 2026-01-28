MENÜ
Bauhofmitarbeiter Ronny Polze montiert das neue Straßenschild.
Im Beisein von Schülern der Förderschule „Christian Felix Weiße“ hat die Straße in Annaberg einen neuen Namen bekommen.
Im Beisein von Schülern der Förderschule „Christian Felix Weiße“ hat die Straße in Annaberg einen neuen Namen bekommen.
Annaberg
Straße im Erzgebirge bekommt neuen Namen – auf Wunsch von Schülern
Redakteur
Von Patrick Herrl
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz ist nun offiziell umbenannt. Damit wurde ein Fehler korrigiert. Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt sein können.

Es ist offiziell. Im Beisein von Schülern der Förderschule „Christian Felix Weiße“ hat die ebenfalls nach dem Vertreter der Aufklärung benannte Straße in Annaberg am Mittwoch einen neuen Namen bekommen. Die Stadt ließ die Straßenschilder austauschen. Die Felix-Weise-Straße heißt jetzt Felix-Weiße-Straße. Auf den Schreibfehler...
