Straße im Erzgebirge bekommt neuen Namen – auf Wunsch von Schülern

Annaberg
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz ist nun offiziell umbenannt. Damit wurde ein Fehler korrigiert. Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt sein können.
Es ist offiziell. Im Beisein von Schülern der Förderschule „Christian Felix Weiße“ hat die ebenfalls nach dem Vertreter der Aufklärung benannte Straße in Annaberg am Mittwoch einen neuen Namen bekommen. Die Stadt ließ die Straßenschilder austauschen. Die Felix-Weise-Straße heißt jetzt Felix-Weiße-Straße. Auf den Schreibfehler...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.