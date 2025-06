Straßenbauprojekt im Erzgebirge: Oberwiesenthal und Landesamt gehen nächsten kleinen Schritt

Die Einmündung der S 266 in die B 95 in Hammerunterwiesenthal soll übersichtlicher werden. An dem Millionenprojekt wird festgehalten, doch die Probleme bleiben.

Pläne, die Einmündung der Staatsstraße 266 in die Bundesstraße 95 in Hammerunterwiesenthal umzugestalten, gibt es schon seit fast 20 Jahren. Doch nach wie vor ist völlig offen, wann die unübersichtliche Situation an dem Knotenpunkt tatsächlich entschärft wird. Die Stadt Oberwiesenthal und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv)... Pläne, die Einmündung der Staatsstraße 266 in die Bundesstraße 95 in Hammerunterwiesenthal umzugestalten, gibt es schon seit fast 20 Jahren. Doch nach wie vor ist völlig offen, wann die unübersichtliche Situation an dem Knotenpunkt tatsächlich entschärft wird. Die Stadt Oberwiesenthal und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv)...