Streik beim DRK: Rettungswachen im Erzgebirge betroffen

Die Gewerkschaft Verdi ruft erneut zum Warnstreik auf. Es geht um mehr Geld und bessere Arbeitszeiten. Was der Aufruf für die Region bedeutet.

Der monatelange Tarifkonflikt beim sächsischen Deutschen Roten Kreuz spitzt sich zu. Die Gewerkschaft Verdi ruft für diesen Mittwoch erneut zu Streiks beim DRK-Kreisverband Annaberg-Buchholz auf. Nach Geyer im Mai sind diesmal die Rettungswachen in Annaberg und Thum sowie das Altenhilfezentrum in Thum betroffen.