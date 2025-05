Subaru gerät auf Gegenfahrbahn: 19.000 Euro Schaden bei Unfall im Erzgebirge

Zwei Fahrzeuge sind bei einem Unfall in Königswalde zusammengeprallt. Ein Fahrer wurde leicht verletzt. Was noch bekannt ist.

Ein 54-jähriger Transporter-Fahrer ist bei einem Unfall in Königswalde am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Dabei entstand zudem hoher Sachschaden. Laut Polizei war ein Subaru (Fahrer: 60) am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der Lindenstraße (Staatsstraße 262) in Richtung Geyersdorf unterwegs. In einer Linkskurve geriet das Auto...