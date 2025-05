Supermarkt-Neubau auf altem OPEW-Gelände im Erzgebirge: Dieses Detail bleibt nach dem Abriss erhalten

Nach dem Abbruch des OPEW-Hauptwerks in Annaberg entsteht an dem Standort ein Edeka-Markt. Das Unternehmen hält am Zeitplan fest. Warum ein Bleiglasfenster Emotionen wecken wird.

Große Erdhaufen und Bagger prägen das Bild auf dem Gelände des ehemaligen OPEW-Hauptwerks in Annaberg-Buchholz. Nach dem Abriss des Industriekomplexes der Obererzgebirgischen Posamenten- und Effekten-Werke wird dort ein Edeka-Markt mit rund 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche gebaut. Ziel ist, ihn vorm Jahresende zu eröffnen. Ein historisches... Große Erdhaufen und Bagger prägen das Bild auf dem Gelände des ehemaligen OPEW-Hauptwerks in Annaberg-Buchholz. Nach dem Abriss des Industriekomplexes der Obererzgebirgischen Posamenten- und Effekten-Werke wird dort ein Edeka-Markt mit rund 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche gebaut. Ziel ist, ihn vorm Jahresende zu eröffnen. Ein historisches...