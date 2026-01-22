Tag der offenen Tür an freier Schule im Erzgebirge

Die Neue Oberschule Crottendorf öffnet am 23. Januar ihre Pforten. Ein Gewinnspiel, Aktionen und Infos zu Ganztagsangeboten warten auf die Besucher.

Die Neue Oberschule Crottendorf, Annaberger Straße 202 b, lädt für Freitag, dem 23. Januar, ab 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Besucher erhalten einen Einblick in die Räumlichkeiten der freien Schule. Alle Lehrkräfte stehen für Fragen zur Verfügung. Zudem können Anmeldungen für das nächste Schuljahr vorgenommen werden. Es gibt...