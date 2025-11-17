Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Alexander Teske kommt am Dienstag ins Erzgebirge. Der Journalist moderierte kürzlich die Podiumsdiskussion „35 Jahre Einheit in Europa“ in Chemnitz.
Alexander Teske kommt am Dienstag ins Erzgebirge. Der Journalist moderierte kürzlich die Podiumsdiskussion „35 Jahre Einheit in Europa“ in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Annaberg
„Tagesschau“-Insider kommt nach Annaberg-Buchholz
Redakteur
Von Katrin Kablau
Alexander Teskes Buch „Inside Tagesschau“ ist eine Art Abrechnung. Die BSW-Kreistagsfraktion lädt zu Lesung und Debatte ein.

Anfang des Jahres ist „Inside Tagesschau: Zwischen Nachrichten und Meinungsmache“ erschienen. Aleksander Teskes Buch schaffte es mit einer wöchentlichen Verkaufszahl von über 6500 Exemplaren auf einen vorderen Platz im Verkaufsranking, trägt daher den Aufdruck „Spiegel-Bestseller“. Am Dienstag kommt der gebürtige Leipziger, seit mehr...
