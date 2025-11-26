Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung

Annaberg
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Eine der wichtigsten Strecken nach Annaberg-Buchholz ist aktuell gesperrt. Die B 95 kann von der Zschopautalkreuzung kommend nicht in Richtung Kreisstadt befahren werden. Das ist nur in der Gegenrichtung möglich. Es greift eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Chemnitz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.