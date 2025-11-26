Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar. Bild: Ronny Küttner
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.

Eine der wichtigsten Strecken nach Annaberg-Buchholz ist aktuell gesperrt. Die B 95 kann von der Zschopautalkreuzung kommend nicht in Richtung Kreisstadt befahren werden. Das ist nur in der Gegenrichtung möglich. Es greift eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Chemnitz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
07.11.2025
1 min.
Beliebte Abkürzung zur B 101 im Erzgebirge bleibt länger gesperrt
Eine Sperrung in Annaberg-Buchholz wird erneut verlängert.
Bauarbeiten in der Hüttengrundstraße in Annaberg-Buchholz sollen noch mehrere Wochen dauern. Die Strecke wird von vielen genutzt.
Annett Honscha
14.11.2025
1 min.
Bundesstraße im Erzgebirge wird halbseitig gesperrt
Auf der B 95 kommt es an der Brücke zwischen Annaberg-Buchholz und Schönfeld zu Bauarbeiten.
Auf der wichtigsten Verkehrsverbindung zwischen Chemnitz und Fichtelberg kommt es zu Einschränkungen. An einer Brücke bei Annaberg-Buchholz erfolgen Instandhaltungsarbeiten.
Joseph Wenzel
16:07 Uhr
6 min.
Erfolge, Depressionen, Liebe – Carpendale blickt zurück
Howard Carpendale hat die Autobiografie "Unerwartet" veröffentlicht. (Archivbild)
Von tiefen Krisen bis großer Liebe: Carpendale gewährt in seiner Autobiografie Einblicke, die überraschen – und auch schockieren. Was ihn geprägt und gerettet hat.
Cordula Dieckmann, dpa
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel