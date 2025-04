Theater am Wochenende: Was macht der „kleine grüne Kaktus“ im Erzgebirge?

Musikliebhaber unterschiedlicher Art kommen am Wochenende im Eduard-von-Winterstein-Theater und im Kulturhaus in Aue auf ihre Kosten. Dabei wird auch an die Goldenen Zwanziger erinnert.

Der kleine grüne Kaktus war das wohl bekannteste Lied der Comedian Harmonists. An das renommierte Berliner Vokalensemble aus den Jahren 1928 bis 1935 wird am Samstag im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz erinnert. In ihrem neuen Konzertprogramm „Das Leben ein Konzert" erzählen die Comedian Harmonists Forever die Geschichte...