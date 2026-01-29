Thum: Live-Reportage „Abenteuer Südamerika“ startet im Volkshaus

Per Rad ans Ende der Welt: Das Fotografen- und Filmemacher-Duo Sandra Butscheike und Steffen Mender bringt sein Südamerika-Abenteuer als Live-Reportage ins Volkshaus Thum.

Mit einer Live-Reportage über eine Fahrradtour durch Südamerika ist das Fotografen- und Filmemacher-Duo Sandra Butscheike und Steffen Mender am ersten Februarwochenende im Volkshaus Thum zu Gast. Das teilten die Veranstalter mit. Die Multivisionsshow „Abenteuer Südamerika – Mit dem Fahrrad von Bolivien nach Feuerland“ wird am Samstag, 7....