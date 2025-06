Tierpfleger aus Leipzig enthüllt Zoo-Geheimnisse im Erzgebirge

Tiergeschichten mit Humor und Empathie: Jörg Gräser erzählt in Annaberg-Buchholz mit Witz und Gefühl von seinen Erlebnissen mit verschiedenen Tieren im Leipziger Zoo.

Von Tiergeschichten der gewitzten Bewohner des Leipziger Zoos bis hin zu den außergewöhnlichen Geschichten seines Alltags berichtet Tierpfleger Jörg Gräser bei einer Lesung am Freitag, 6. Juni, 18 Uhr, in Annaberg-Buchholz. Das teilt die Stadtbibliothek mit. Gräser hat in seiner Karriere als Tierpfleger schon zahlreiche spannende und...