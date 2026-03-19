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So kannten ihn viele: Konrad Meiner mit der Kapitänsmütze bei den Stadtmeisterschaften.
So kannten ihn viele: Konrad Meiner mit der Kapitänsmütze bei den Stadtmeisterschaften. Foto: Thomas Lesch
So kannten ihn viele: Konrad Meiner mit der Kapitänsmütze bei den Stadtmeisterschaften.
So kannten ihn viele: Konrad Meiner mit der Kapitänsmütze bei den Stadtmeisterschaften. Foto: Thomas Lesch
Annaberg
Tischtennissportler im Erzgebirge trauern um ihren „Konne“
Von Thomas Lesch
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Beim TTV Thum hat Konrad Meiner über viele Jahre hinweg eine wichtige Rolle gespielt. Nun ist der weithin bekannte Akteur im Alter von 75 Jahren verstorben.

Die Tischtennissportler des TTV Thum trauern um ihren langjährigen Spieler und Vereinskollegen Konrad Meiner. Er ist am 23. Februar im Alter von 75 Jahren verstorben. Die Thumer verlieren nicht nur ein Urgestein und namhaften Spieler, sondern auch einen Freund, Ratgeber und rührigen Organisator. Meiner war nicht nur in Thum, sondern im...
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