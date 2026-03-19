Tischtennissportler im Erzgebirge trauern um ihren „Konne“

Beim TTV Thum hat Konrad Meiner über viele Jahre hinweg eine wichtige Rolle gespielt. Nun ist der weithin bekannte Akteur im Alter von 75 Jahren verstorben.

Die Tischtennissportler des TTV Thum trauern um ihren langjährigen Spieler und Vereinskollegen Konrad Meiner. Er ist am 23. Februar im Alter von 75 Jahren verstorben. Die Thumer verlieren nicht nur ein Urgestein und namhaften Spieler, sondern auch einen Freund, Ratgeber und rührigen Organisator. Meiner war nicht nur in Thum, sondern im...