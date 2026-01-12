MENÜ
Das Erzgebirge ist Weihnachtsland – und mehr. Der TVE präsentiert die Region und ihre Möglichkeiten auf mehreren Messen.
Das Erzgebirge ist Weihnachtsland – und mehr. Der TVE präsentiert die Region und ihre Möglichkeiten auf mehreren Messen.
Annaberg
Tourismusverband präsentiert Erzgebirge auf verschiedenen Messen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Los geht es am Wochenende auf der CMT in Stuttgart, weitere Termine folgen im In- und Ausland. Den Abschluss bildet die Reisemesse Erfurt Ende Oktober.

Der Tourismusverband Erzgebirge (TVE) und regionale Partner stellen das Erzgebirge in den kommenden Wochen und Monaten auf verschiedenen Messen vor. Den Auftakt bildet vom 17. bis 25. Januar die CMT Stuttgart – die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Vom 30. Januar bis 1. Februar präsentiert der TVE auf der Reisemesse...
Mehr Artikel