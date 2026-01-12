Tourismusverband präsentiert Erzgebirge auf verschiedenen Messen

Annaberg
Los geht es am Wochenende auf der CMT in Stuttgart, weitere Termine folgen im In- und Ausland. Den Abschluss bildet die Reisemesse Erfurt Ende Oktober.
Der Tourismusverband Erzgebirge (TVE) und regionale Partner stellen das Erzgebirge in den kommenden Wochen und Monaten auf verschiedenen Messen vor. Den Auftakt bildet vom 17. bis 25. Januar die CMT Stuttgart – die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Vom 30. Januar bis 1. Februar präsentiert der TVE auf der Reisemesse...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.