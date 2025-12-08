Tourist-Information im Erzgebirge besteht „Markenzertifizierung“ des DTV erneut mit Bravour

Annaberg
Die Tourist-Information in Annaberg-Buchholz ist unangemeldet und anonym vom Deutschen Tourismusverband auf Herz und Nieren geprüft worden. So fiel das Ergebnis aus.
Die Tourist-Information in Annaberg-Buchholz hat die „i-Markenzertifizierung“ des Deutschen Tourismusverbands (DTV) mit 96 Prozent bestanden. Die anonyme Prüfung 2025 brachte ein besseres Ergebnis als 2022. Bewertet wurden das Erscheinungsbild, die Beratung, das Serviceangebot und die Digitalisierung. Besonders hervorgehoben wurden die...
