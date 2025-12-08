Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tourist-Information im Erzgebirge besteht „Markenzertifizierung“ des DTV erneut mit Bravour

Das Team der Tourist-Information in Annaberg-Buchholz macht ausgezeichnete Arbeit.
Das Team der Tourist-Information in Annaberg-Buchholz macht ausgezeichnete Arbeit. Bild: Annett Flämig
Annaberg
Tourist-Information im Erzgebirge besteht „Markenzertifizierung“ des DTV erneut mit Bravour
Die Tourist-Information in Annaberg-Buchholz ist unangemeldet und anonym vom Deutschen Tourismusverband auf Herz und Nieren geprüft worden. So fiel das Ergebnis aus.

Die Tourist-Information in Annaberg-Buchholz hat die „i-Markenzertifizierung“ des Deutschen Tourismusverbands (DTV) mit 96 Prozent bestanden. Die anonyme Prüfung 2025 brachte ein besseres Ergebnis als 2022. Bewertet wurden das Erscheinungsbild, die Beratung, das Serviceangebot und die Digitalisierung. Besonders hervorgehoben wurden die...
