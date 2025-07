Trike-Kolonne rollt durchs Erzgebirge: Biker auf drei Rädern ziehen Blicke auf sich

Biker auf drei Rädern - solche Fahrzeuge sieht man nicht häufig auf den Straßen im Erzgebirge. Im Räucherkerzenland in Crottendorf machten jetzt fast 50 dieser Fahrzeuge Station.

Sommer-Sonne-Softeistour - so hat Silke Mellmann aus Pirna die Tour nach Crottendorf ins Räucherkerzenland genannt. Jedes Jahr organisiert sie mehrere solcher Touren speziell für „Can-Am Spyder“. Sie und ihr Mann Alf betreiben in Pirna eine Werkstatt für diese Fahrzeuge. Das Besondere an diesen: Sie haben drei Räder, an der Vorderachse...