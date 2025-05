Trödeln im Erzgebirge: Wo ein ganzer Stadtteil zum großen Marktplatz wird

Zum neunten Mal hat die Bürgerinitiative Pro Buchholz im gleichnamigen Stadtteil der Kreisstadt zum Garagen- und Hofflohmarkt eingeladen. Die Idee begeistert zunehmend auch Geschäftsinhaber.

Leerstand gehört in Buchholz seit vielen Jahren zu den drängenden Problemen. Viele Schaufenster in der Innenstadt sind leer. Und immer wieder machen Meldungen über neue Schließungen die Runde. So hat erst in der jüngsten Sitzung des Stadtrates Andreas Müller (CDU) vom drohenden Zusammenbruch der Versorgung mit Backwaren gesprochen, die...