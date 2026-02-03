MENÜ
Peter Leichsenring, 1. Beigeordneter des Landrats, und Abteilungsleiter Rico Ott (l.) haben zur Jahrespressekonferenz auch Projekte des Landkreises vorgestellt.
Peter Leichsenring, 1. Beigeordneter des Landrats, und Abteilungsleiter Rico Ott (l.) haben zur Jahrespressekonferenz auch Projekte des Landkreises vorgestellt. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Trotz 138 Millionen Euro Schulden: Wo 2026 im Erzgebirge investiert wird
Von Patrick Herrl und Katrin Kablau
Die Finanzlage sei katastrophal, sagt Beigeordnete Anke Hamann. Trotzdem plant der Landkreis, in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 24,1 Millionen Euro umzusetzen. Welche Großprojekte anstehen.

Die Zahlen sind alarmierend. Die Kreisverwaltung rechnet damit, dass die Schulden des Erzgebirgskreises infolge der strukturellen Unterfinanzierung bis Ende des Jahres auf 138 Millionen Euro wachsen werden. Mit Blick auf 97 Prozent zu erfüllende Pflichtaufgaben kritisiert Beigeordnete Anke Hamann die fehlende Unterstützung von Bund und...
