Überspülte Straßen im Erzgebirge: Tauwetter löst Feuerwehreinsätze aus

Annaberg
Die Einsatzkräfte haben nicht nur Grundstücke geschützt. Auch Gleise der Fichtelbergbahn waren betroffen.
Aufgrund von Tauwetter mussten am Sonntag Feuerwehren ausrücken, vor allem im Raum Annaberg-Buchholz. In Walthersdorf floss Tauwasser auf Grundstücke am Adlerweg. „Sandsäcke wurden verbaut“, sagte der Crottendorfer Gemeindewehrleiter Norman Koch. Das Wasser sei über einen 20 Meter langen Graben abgeleitet worden. In Neudorf drohten Gleise...
Erschienen am: 22.02.2026 | 15:50 Uhr