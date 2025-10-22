Umgekippter Transporter im Erzgebirge: Warum der Rettungshubschrauber nicht landete

Annaberg
Bei einem Unfall in Geyer war Mitte Oktober ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Wie ist der aktuelle Stand?
Gut anderthalb Wochen nach einem Unfall in Geyer, bei dem ein 18-Jähriger schwer verletzt worden ist, sind neue Details bekannt. Der junge Fahrer, der am 11. Oktober auf der Elterleiner Straße in Richtung Geyer unterwegs war, hatte in einer Rechtskurve am Ortseingang die Kontrolle über seinen Transporter verloren. Das Fahrzeug rammte einen...
