Ein 18-Jähriger ist bei diesem Unfall in Geyer schwer verletzt worden.
Ein 18-Jähriger ist bei diesem Unfall in Geyer schwer verletzt worden. Bild: André März
Ein 18-Jähriger ist bei diesem Unfall in Geyer schwer verletzt worden.
Ein 18-Jähriger ist bei diesem Unfall in Geyer schwer verletzt worden. Bild: André März
Annaberg
Umgekippter Transporter im Erzgebirge: Warum der Rettungshubschrauber nicht landete
Von Katrin Kablau und Annett Honscha
Bei einem Unfall in Geyer war Mitte Oktober ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Wie ist der aktuelle Stand?

Gut anderthalb Wochen nach einem Unfall in Geyer, bei dem ein 18-Jähriger schwer verletzt worden ist, sind neue Details bekannt. Der junge Fahrer, der am 11. Oktober auf der Elterleiner Straße in Richtung Geyer unterwegs war, hatte in einer Rechtskurve am Ortseingang die Kontrolle über seinen Transporter verloren. Das Fahrzeug rammte einen...
