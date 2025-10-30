Unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen: Feuerwehreinsatz auf Firmengelände im Erzgebirge

Mehrerere freiwillige Feuerwehren und weitere Einsatzkräfte sind am Mittwoch wegen eines möglichen Gefahrgutaustritts in Elterlein ausgerückt. Was bisher bekannt ist.

Eine zunächst noch unbekannte Flüssigkeit ist am Mittwoch auf einem Firmengelände in Elterlein ausgelaufen. Infolge des möglichen Gefahrgutaustritts wurden gegen 12.15 Uhr mehrere freiwillige Feuerwehren sowie weitere Kräfte alarmiert.