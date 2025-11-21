Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Lkw hat auf der B 95 die Leitplanke beschädigt.
Ein Lkw hat auf der B 95 die Leitplanke beschädigt.
Annaberg
Unbekannter Lkw beschädigt im Erzgebirge eine Leitplanke
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Gesucht werden Zeugen eines Unfalls zwischen Ehrenfriedersdorf und Thum.

Pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen hat der Verursacher am 20. November auf der Bundesstraße 95 – nun sucht die Polizei Zeugen. Passiert war Folgendes: Im Zeitraum zwischen 15.45 und 16 Uhr war ein Lkw mit litauischem Kennzeichen auf besagter Bundesstraße aus Richtung Ehrenfriedersdorf in Richtung Thum unterwegs. Außerorts in einem...
