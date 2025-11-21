Unbekannter Lkw beschädigt im Erzgebirge eine Leitplanke

Annaberg
Gesucht werden Zeugen eines Unfalls zwischen Ehrenfriedersdorf und Thum.
Pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen hat der Verursacher am 20. November auf der Bundesstraße 95 – nun sucht die Polizei Zeugen. Passiert war Folgendes: Im Zeitraum zwischen 15.45 und 16 Uhr war ein Lkw mit litauischem Kennzeichen auf besagter Bundesstraße aus Richtung Ehrenfriedersdorf in Richtung Thum unterwegs. Außerorts in einem...
