Unfall auf Autobahnzubringer im Erzgebirge

In der Nähe von Elterlein ist die S 258 am Freitagabend längere Zeit gesperrt gewesen. Was bisher bekannt ist.

Nach einem Unfall ist die S 258 am Freitagabend zwischen Burgstädtel und Elterlein länger gesperrt gewesen. Der Fahrer eines Mitsubishi war gegen 19.20 Uhr in Richtung Elterlein unterwegs, als das Auto mit Anhänger aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve ins Schlingern geriet und umstürzte. Dabei schleuderte der Anhänger samt...