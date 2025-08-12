Unfall im Erzgebirge: Audi erfasst Jungen (6), der mit seinem Roller die Straße überquert

Annaberg
Gleich zwei Unfälle haben sich am Montag in Thum ereignet. Dabei wurden ein Kind und eine Autofahrerin verletzt. Es entstand Sachschaden von über 30.000 Euro.
Gleich zwei Unfälle haben sich am Montag in Thum ereignet. Laut Polizeibericht war eine Audi-Fahrerin (72) gegen 17.30 Uhr auf der Stollberger Straße in Richtung Jahnsbach unterwegs. Kurz vor der Einmündung Greifensteinstraße erfasste der Audi einen Jungen (6), der mit seinem Roller die Straße überquerte. Der Sechsjährige erlitt dabei...
