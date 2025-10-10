Unfall im Erzgebirge: Auto prallt gegen Baum

Annaberg
Glück im Unglück hatte ein VW-Fahrer, der zwischen Steinbach und Satzung von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist.
Glück im Unglück hatte ein Autofahrer bei einem Unfall am späten Donnerstagnachmittag bei Steinbach. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag in einer Pressemeldung mitteilte, war der 44-jährige Fahrer eines VW kurz nach 17 Uhr auf der Kreisstraße 7104 aus Richtung Steinbach in Richtung Satzung unterwegs. Etwa 200 Meter nach dem Abzweig...
