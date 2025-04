Unfall im Erzgebirge: Autofahrerin rammt beim Zurückstoßen Motorradfahrerin

Annaberg-Buchholz: Um den Verkehr auf der Bundesstraße passieren zu lassen, fuhr eine Skoda-Fahrerin rückwärts und kollidierte dabei mit einem hinter dem Auto haltenden Leichtkraftrad Suzuki.

Eine leicht verletzte Motorradfahrerin und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in Annaberg-Buchholz ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag in einer Pressemeldung mitteilte, wollte die 42-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda gegen 14.30 Uhr von der...