Unfall im Erzgebirge: BMW kommt von Straße ab und kippt um

Bei dem Unfall in Thum wurden zwei Personen verletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Zwei verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag in Thum ereignet hat. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte, war der 18-jährige Fahrer eines BMW gegen 14.50 Uhr auf der Greifensteinstraße unterwegs. Laut Polizeibericht kam das...