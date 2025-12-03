Unfall im Erzgebirge: Ein Schwerverletzter, eine leicht verletzte Frau und 9000 Sachschaden

Ein Audi-Fahrer kam auf der B 95 in Schönfeld in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Laut Polizei spielten gesundheitliche Probleme eine Rolle.

Ein Schwerverletzter, eine leicht verletzte Frau und Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro hat ein Unfall am Dienstag im Wiesenbader Ortsteil Schönfeld gefordert. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Nach Polizeiangaben war ein Audi-Fahrer (59) gegen 15.30 Uhr aus Richtung Annaberg-Buchholz kommend auf der B 95 unterwegs, als er in... Ein Schwerverletzter, eine leicht verletzte Frau und Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro hat ein Unfall am Dienstag im Wiesenbader Ortsteil Schönfeld gefordert. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Nach Polizeiangaben war ein Audi-Fahrer (59) gegen 15.30 Uhr aus Richtung Annaberg-Buchholz kommend auf der B 95 unterwegs, als er in...