Unfall im Erzgebirge: Seat kollidiert mit Gegenverkehr

Verletzt wurde bei dem Unfall in Crottendorf niemand. Zum Arzt musste die Seat-Fahrerin trotzdem – zur Blutentnahme. Ein Atemalkoholtest ergab 2,92 Promille.

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro ist bei zwei Unfällen entstanden, die sich am Dienstag in der Region ereignet haben. In Crottendorf war gegen 11.10 Uhr die 46-jährige Fahrerin eines Seat offenbar mittig auf der Annaberger Straße in Richtung Walthersdorf unterwegs, als das Auto mit einem entgegenkommenden Audi (Fahrer: 71)...