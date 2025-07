Unfall im Erzgebirge: VW prallt gegen Hauswand

Der 84-jährige Fahrer war in Rauenstein unterwegs, als er offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Pockau-Lengefeld ist ein Pkw VW mit einer Hauswand kollidiert. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag in einer Pressemeldung berichtete, war der 84-jährige Fahrer des VW gegen 13.45 Uhr im Ortsteil Rauenstein in Richtung Reifland unterwegs, als er offenbar wegen plötzlich gesundheitlicher Probleme...